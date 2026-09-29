Candidatos à reeleição, o governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), e a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), encontraram-se, na noite de domingo (27), com prefeitos do Entorno em busca de apoio mútuo na reta final do primeiro turno. O acerto foi mediado pelo presidente estadual do PP, Alexandre Baldy, que ofereceu sua casa, no Lago Sul, em Brasília, para a reunião.\nDurante a conversa, Daniel e Celina fizeram acenos aos gestores municipais em busca de maior engajamento nos últimos dias de campanha, e o principal deles foi referente ao transporte coletivo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride), que se tornou um dos temas das campanhas nas duas unidades da Federação.\nAmbos se comprometeram a bancar, cada um, 50% do subsídio da tarifa. O gesto, que depende do sucesso dos dois projetos de reeleição, pode representar um avanço em relação às tratativas ocorridas nos últimos quatro anos, uma vez que o ex-governador do DF Ibaneis Rocha (MDB) exigia a participação financeira do governo federal no custeio do serviço.