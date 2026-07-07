O governador Daniel Vilela (MDB) tem sinalizado a presidentes de legendas da base aliada que se dedicará, a partir desta semana, a composições políticas. O novo tom do cronograma vem da confluência de duas situações: o fim das agendas de entregas, vedadas pela legislação eleitoral desde sábado (4), e a ansiedade dos dirigentes pela discussão de espaços na administração e estrutura para as campanhas proporcionais antes do início das convenções.Esses fatores estão relacionados, aliás.\nUm integrante do QG do Palácio das Esmeraldas aponta que os três primeiros meses da gestão de Daniel Vilela foram focados em compromissos de governo no interior do estado e no contato mais próximo com prefeitos, deixando descoberto o trato político-partidário. “Até aqui foi 99,9% administrativo e 0,01% político. Agora chegou o momento de atender essa agenda e ele vai fazer essas conversas”, garante.