O governador Daniel Vilela (MDB) lançará, na manhã de sexta-feira (10), a primeira ação de sua gestão na área da Segurança Pública, principal bandeira de seu antecessor, Ronaldo Caiado (PSD).\nTrata-se da Operação Tiradentes, que prevê o reforço do efetivo das forças de segurança estaduais neste mês de abril, com mil homens a mais nas ruas diariamente e intensificação de ações preventivas e ostensivas. A tática principal será baseada em presença policial visível, abordagens a pessoas e veículos suspeitos, além de estabelecimentos comerciais.\nDe acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, o coronel Renato Brum, a operação será viabilizada através do pagamento de horas extras e envolverá os comandos de 22 regionais da Polícia Militar e suas unidades especiais, como Cavalaria, Batalhão de Choque e Rotam. Além disso, também participarão as polícias Civil e Penal.