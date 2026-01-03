Escolhido pelo governador Ronaldo Caiado (UB) para ser seu sucessor, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) pretende dobrar a aposta nas agendas como representante do governo estadual em 2026, ano em que deve disputar o Palácio das Esmeraldas como candidato à reeleição. Apesar da previsão de início de uma série de encontros da base governista em janeiro, as entregas, especialmente na área de infraestrutura, devem seguir como prioridade da atuação do emedebista no período de pré-campanha.\nEntre palacianos, a expectativa é por uma carteira de mais de R$ 3,5 bilhões em obras executadas pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). Caiado pretende comandar parte destas inaugurações até o início de abril, quando renunciará de olho na consolidação de seu projeto presidencial. No entanto, uma parcela significativa ficará para a gestão Daniel, que tem participado da estruturação e acompanhamento das principais intervenções.