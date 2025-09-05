O vice-governador Daniel Vilela (MDB) foi o protagonista, nos últimos dois meses, de ao menos 28 eventos do governo estadual que envolveram entregas ou inaugurações, anúncios de obras e, em menor volume, vistorias em 33 municípios goianos.\nEste tipo de agenda foi intensificada em julho, quando Ronaldo Caiado (UB) foi ao Japão e aos Estados Unidos, mas o mesmo ritmo foi mantido em agosto, quando o governador ficou no Brasil e se manteve na chefia do Executivo. De 17 entregas realizadas no período, 7 foram de casas a custo zero em 11 cidades, totalizando 394 unidades. Dos seis anúncios, cinco foram de obras rodoviárias e um foi referente à construção de um Centro de Pesquisas sobre terras raras, em Catalão.\nA coluna apurou que a intenção do vice, que é pré-candidato a governador pela base governista, é manter a rotina até o fim de 2026. “Serão dias de muita entrega e ele não pode perder essa oportunidade de capitalizar”, diz um aliado.