Ao renovar o contrato com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), responsável por parte dos programas sociais do Estado, o governador Daniel Vilela (MDB) reduziu em R$ 203,5 milhões a previsão de repasse para os próximos 12 meses. O valor anual caiu de R$ 738,7 milhões para R$ 535,1 milhões.\nO POPULAR havia mostrado no ano passado que, enquanto a pré-candidata ao Senado Gracinha Caiado (UB) era presidente de honra da entidade, o valor havia triplicado em julho de 2025 na comparação com o início do mandato do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), em 2019 (R$ 240 milhões atualizados pela inflação).\nO novo contrato de gestão indica que os maiores cortes são na Gerência de Benefícios Sociais e em tributos retroativos, com redução de R$ 80 milhões em cada rubrica. A gerência é responsável pela doação de materiais e suportes ortopédicos a pessoas carentes e a entidades filantrópicas. O Restaurante do Bem perdeu cerca de R$ 30 milhões. Para o Natal do Bem, a redução é de R$ 21,5 milhões - passa de R$ 72,3 milhões para R$ 50,7 milhões. Já para o programa Universitário do Bem, há um acréscimo de cerca de R$ 15 milhões.