O governador Daniel Vilela (MDB) esteve no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (7), em uma tentativa de prorrogar a extração do amianto crisotila em Minaçu. O emedebista teve audiência com o ministro Luiz Fux às vésperas da retomada, na sexta-feira (10), do julgamento virtual da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) que trata do tema.\nConforme a coluna apurou, a estratégia é garantir um quarto pedido de vista consecutivo, prorrogando novamente a análise da ação. Em seguida, a expectativa é por mais um voto favorável à proibição da atividade somente após cinco anos. Esse é o prazo previsto no voto divergente de Gilmar Mendes, que já foi acompanhado por Nunes Marques.\nApesar de Fux não ter antecipado seu posicionamento, Daniel demonstrou otimismo a interlocutores. Há, ainda, a percepção de que André Mendonça possa ser favorável à demanda do governo estadual. O relator, Alexandre de Moraes, votou por uma modulação de dois anos. Rosa Weber defendeu a suspensão imediata e foi seguida por Edson Fachin.