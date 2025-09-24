O vice-governador Daniel Vilela (MDB) deve receber vereadores de Goiânia em um almoço previsto para a próxima semana. A agenda começou a ser construída nesta terça-feira (23), um dia após o emedebista defender Sandro Mabel (UB) e apontar que o prefeito “está tendo que desmamar muito bezerra já marruco”, em uma fala que foi recebida como endereçada aos integrantes da Câmara.\nApesar de as manifestações em plenário terem ficado restritas a Coronel Urzêda (PL) e a Leo José (SD), que defendeu apoio ao ex-governador Marconi Perillo (PSDB), as queixas foram maiores nos bastidores.\nO articulador do encontro é o vereador Lucas Vergílio (MDB), opositor de Mabel, mas um dos parlamentares mais próximos de Daniel, que vai ser o candidato da base governista ao Palácio das Esmeraldas nas eleições do próximo ano. Vergílio propôs o encontro tanto ao vice quanto aos colegas. Os dois lados toparam levar adiante a tentativa de aproximação.