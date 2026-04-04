Uma das novidades que o governador Daniel Vilela (MDB) pretende implementar neste início de sua gestão é a unificação dos cursos em um único centro de ensino profissionalizante. A nova estrutura do governo estadual terá o formato de Serviço Social Autônomo (SSA) e agregará serviços que hoje são oferecidos pelas secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Educação (Seduc) e Retomada.\n“Olhamos todas as escolas de ensino profissionalizante do país e garanto que estamos trazendo o modelo mais moderno”, afirma Daniel. A principal referência é o Centro Paula Souza (CPS), autarquia do Governo de São Paulo que oferece cursos técnicos de nível médio e superiores tecnológicos.\nNo caso do estado, o nome da instituição homenageará Brasil Ramos Caiado. Tio-avô do ex-governador Ronaldo Caiado, ele emprestará o nome por ter sido idealizador do Palácio da Instrução, considerado o primeiro prédio oficial dedicado à educação em Goiás.