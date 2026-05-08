Daniel Vilela gravou nesta semana as pílulas do MDB para a TV, as primeiras desde que assumiu o cargo de governador. As inserções, que vão ao ar entre 19 e 30 de maio, têm como foco ações nas áreas de segurança, educação e social, que são consideradas as principais vitrines da gestão herdada de Ronaldo Caiado (PSD).\nEm uma das peças, o emedebista afirma que Goiás vive “o legado do melhor governo do Brasil”, em referência aos índices de avaliação obtidos pelo ex-governador. Em um cenário no qual a pesquisa Genial/Quaest mostrou, na semana passada, que 74% dos goianos consideram que Caiado merece eleger um sucessor, os vídeos reforçam o discurso de continuidade adotado por Daniel no comando do Palácio das Esmeraldas.\nAlém de propagar a mensagem de alinhamento com as ações de seu antecessor, o chefe do Executivo pretende usar o espaço na TV para tentar alavancar a campanha de filiações de seu partido. Aliás, conforme a coluna mostrou recentemente, os emedebistas prometem que a legenda ganhará 5 novos membros em evento que será realizado no dia 15 de maio, na sede do diretório estadual.