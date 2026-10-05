Reeleito com pouco mais de 59% dos votos, o governador Daniel Vilela (MDB) só não venceu a disputa pelo Palácio das Esmeraldas em oito dos 246 municípios goianos.\nSegundo colocado na disputa, o senador Wilder Morais (PL) foi o mais votado em Taquaral (50,32%), cidade onde nasceu, além de Britânia (44,47%), Damianópolis (51,1%), Mambaí (52,46%), Montividiu (42,77%) e Turvelândia (45,71%).\nO ex-governador Marconi Perillo (PSDB) só ficou na dianteira em Palmeiras de Goiás (39,58%), seu local de origem, e Pirenópolis (39,4%), de onde veio a ex-primeira-dama Valéria Perillo. O casal também possui uma fazenda na cidade histórica, que é administrada pelo tucano Nivaldo Melo, um de seus principais aliados.\nAssim como seus adversários, Daniel foi o mais votado em Jataí, sua terra natal, com 52,3%. O emedebista obteve mais de 60% em 160 cidades e mais de 70% em 32, alcançando seus maiores índices em São Domingos (80,34%) e Nova Roma (81,94%).