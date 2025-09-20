O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), afirma que o governador Ronaldo Caiado (UB) está tocando bem sua pré-campanha presidencial, mas ressalva que “algumas coisas” “podem ser turbinadas”. “Acho que poderia ter algumas coisas que podem ser turbinadas, que ele tem na gestão dele e que são importantes”, comenta o chefe do Executivo da capital, ao ser perguntado pela coluna se o projeto está indo bem.\n“Tem algumas coisas que podem ser dominadas. Então vamos passar para ele uma série de ideias aí, que eu acho que ele deveria apresentar nas andanças dele”, completa. Apesar de se recusar a comentar detalhes daquilo que, em sua opinião, deveria ser melhorado, ele explica que “são projetos para o Brasil”.\nMabel participou das conversas que ajudaram a selar a federação do UB com o PP. “Continuou de pé o acordo que fizemos lá. O Caiado está com espaço de crescimento. Ele é o candidato da federação hoje, ninguém nega isso. Então, ele pode andar à vontade. Aí depende dele conseguir fazer alguma coisa para que ele chegue nos 10%”, avalia.