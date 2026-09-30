O prefeito Sandro Mabel (UB) será, na noite desta quarta-feira (30), o anfitrião de um encontro de secretários, lideranças políticas e servidores municipais com o presidenciável Ronaldo Caiado (PSD), o governador Daniel Vilela (MDB) e a ex-primeira Gracinha Caiado (UB). O evento, que será realizado na sede da Associação dos Auditores de Tributos do Fisco Municipal de Goiânia (Affim), será o principal ato de campanha promovido por Mabel neste primeiro turno e representa o seu envolvimento em agendas de campanha nas últimas duas semanas.\nO chefe do Executivo passou a se juntar a candidatos a deputado estadual e deputado federal para realizar minicarreatas nos fins de tarde, com pedidos de voto a Daniel. À noite, sua rotina tem incluído reuniões políticas. Nesta terça-feira, por exemplo, foi a ato em prol das reeleições da deputada federal Flávia Morais e do deputado estadual George Morais, ambos do MDB.