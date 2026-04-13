O governador Daniel Vilela (MDB) comandará, no fim da manhã desta segunda-feira (13), a primeira reunião de todo o seu secretariado. O encontro ocorre duas semanas após sua chegada à chefia do Executivo estadual e logo após a conclusão das acomodações na equipe de governo.\nConforme o apurado pela coluna, entre os objetivos da conversa está a intenção de cobrar que os auxiliares não deixem cair “o ritmo da administração” herdada do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD). Outra meta é incentivar a criação de “espírito de corpo”.\nNos últimos dias, o emedebista promoveu 19 trocas no primeiro escalão, avançando para além das 9 mudanças relacionadas com a saída de titulares que pretendem disputar as eleições.\nLembrando que, em entrevista recente ao POPULAR, o próprio Daniel afirmou ter realizado as mudanças para “tirar algumas áreas da zona de conforto e dar motivação à equipe”.