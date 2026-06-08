O governador Daniel Vilela (MDB) inicia nesta segunda-feira (8), com o lançamento da Goiás Tecnologia, uma agenda voltada a projetos de tecnologia e inovação, marca que busca para sua gestão, inclusive de olho na corrida pelo Palácio das Esmeraldas.\nNa terça-feira (9), o emedebista vai lançar o GO.IA Gemini, que prevê a entrega de 20 mil licenças do Gemini, na modalidade 4Gov, até o fim do ano para servidores públicos estaduais. No dia 16, será a vez do Pequi Bank, cuja lei será sancionada também nesta segunda.\nAlém disso, estão previstas as apresentações de outras duas iniciativas para a segunda quinzena de junho, na reta final deste tipo de evento antes da proibição imposta pela Justiça Eleitoral. A primeira delas é o Distrito de Inovação, que vai levar estruturas como Centro de Excelência em IA (Ceia) para o Setor Universitário, em Goiânia. A segunda é o Canal de WhatsApp para serviços públicos, que prevê a integração da plataforma de mensagens instantâneas com sistemas do governo estadual.