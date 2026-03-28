O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, tem colaborado com a formação de chapas proporcionais de ao menos quatro partidos. Além de sua legenda, o União Brasil, são notórias suas movimentações para viabilizar candidaturas do DC à Assembleia Legislativa, incluindo a de seu líder na Câmara de Goiânia, Welington Bessa.\nA participação foi intensa a ponto de dirigentes partidários da base governista apontarem a nominata como sendo de sua autoria. Também estão no DC nomes como os dos ex-deputados estaduais Daniel Messac e Simeyzon Silveira, além do ex-prefeito de Nerópolis Gil Tavares.\nMas não para por aí. A coluna apurou que Mabel trabalha para encaminhar suplentes de vereadores, alguns deles integrantes dos segundo e terceiro escalões do Paço Municipal, para o Republicanos do ex-prefeito de Anápolis Roberto Naves, de quem é aliado, e o PDT do deputado estadual George Morais. A expectativa do chefe do Executivo na capital é que os gestos sejam retribuídos em 2028, com apoios à sua reeleição.