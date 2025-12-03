Interessado em se viabilizar como companheiro de chapa do vice-governador Daniel Vilela (MDB) na corrida pelo Palácio das Esmeraldas, o ex-senador Luiz Carlos do Carmo (Podemos) afirma que está aberto à possibilidade de deixar espaço para o governador Ronaldo Caiado (UB) voltar à chefia do Executivo estadual em 2031.\nNos bastidores, governistas colocam a possibilidade de Caiado querer disputar o governo novamente em 2030, a depender dos rumos da disputa presidencial de 2026, como um dos itens da equação que definirá a escolha de um nome para a vice de Daniel. Neste cenário, ele precisaria, mais do que nunca, contar com um nome de confiança no posto.\n“Se o Daniel ganha e eu sou vice, ele vai ter um cara de confiança dele para se eleger senador. Da mesma forma, o Caiado. Somos um grupo. Se o Caiado falar que quer voltar, eu não vou ser obstáculo. Isso é uma construção”, afirma ao ser perguntado pela coluna.