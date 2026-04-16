O vereador Anselmo Pereira (MDB) pode assumir interinamente o comando da Prefeitura de Goiânia por duas vezes entre maio e junho. É que o prefeito Sandro Mabel (UB) vai realizar viagens a Nova York, entre os dias 9 e 16 de maio, e Lisboa, de 28 de maio a 4 de junho. Como a vice-prefeita Cláudia Lira (Avante) e o presidente da Câmara, Romário Policarpo (Cidadania), pretendem disputar as eleições deste ano, ambos estão impedidos de substituí-lo, sob o risco de inviabilizarem suas candidaturas perante a Justiça Eleitoral.\nÉ neste cenário que Anselmo, primeiro-vice- presidente do Legislativo, poderá se tornar prefeito em exercício. Procurada pela coluna, Cláudia confirma o interesse em ser candidata a deputada federal, mas completa que o martelo será batido nos próximos dias. Ela avalia a possibilidade de aproveitar os períodos para também visitar outros países em busca de projetos para a capital. Romário, por sua vez, participará de uma missão comercial a Aveiro, em Portugal, entre 6 e 17 de maio. Não havia, até a conclusão desta coluna, definição sobre seu destino no segundo período de ausência do chefe do Executivo.