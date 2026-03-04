O avanço da composição com Gracinha Caiado (UB), Vanderlan Cardoso (PSD) e Zacharias Calil (MDB) como nomes para o Senado tende a acirrar a corrida pela vice de Daniel Vilela, única vaga restante na chapa majoritária da base governista.\nUm efeito imediato da nova composição é a entrada de Gustavo Mendanha (PSD) na disputa. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia já havia sinalizado pouca disposição para ser candidato a senador em um cenário com mais de duas candidaturas. Além disso, sua saída do páreo fez parte do acordo pelo trio de senatoriáveis, configurando um contexto no qual Gustavo tem explicitado a intenção de participar das eleições como candidato a vice-governador.\nA deixa para a postulação vem de um compromisso de que ele seria candidato majoritário em 2026, firmado na sua adesão ao grupo liderado pelo governador Ronaldo Caiado (UB), no início de 2024. Apesar de salientar, nos bastidores, que não será fonte de problemas para Caiado e Daniel, com quem ainda não conversou após o acerto com Vanderlan e Zacharias, ele tem relembrado o acordo.