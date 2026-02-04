O movimento do senador Vanderlan Cardoso para permanecer como candidato à reeleição pelo PSD após a chegada do governador Ronaldo Caiado ao partido se deve principalmente ao fato de praticamente todo seu grupo de apoio, passando por deputados e prefeitos, pertencer à base governista.\nSondado por integrantes da oposição nas últimas semanas, o pessedista tem reiteirado que “o caminho natural” é apoiar o vice-governador Daniel Vilela (MDB) na corrida pelo Palácio das Esmeraldas, inclusive sob o risco de isolamento.\nNeste contexto de falta de opção fora do bloco formado por Caiado, Vanderlan estaria decidido a buscar espaço como a principal opção de segundo voto entre aqueles que rejeitam a figura do deputado federal Gustavo Gayer (PL), provável companheiro de chapa de Daniel e da primeira-dama Gracinha Caiado (UB), também pré-candidata ao Senado.