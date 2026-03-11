Saída de Agrobom do PL já era cogitado nos bastidores e passou a se consolidar com a confirmação da pré-candidatura do senador Wilder Morais ao governo estadual (Divulgação)\nO deputado federal Daniel Agrobom anunciou nesta quarta-feira (11) que deixará o PL para apoiar o vice-governador Daniel Vilela (MDB) na corrida pelo Palácio das Esmeraldas. O parlamentar definirá, nos próximos dias, um dos partidos da base governista pelo qual irá concorrer à reeleição. A janela para troca partidária vai até 3 de abril.\nA declaração de apoio de Agrobom ao vice-governador ocorreu após reunião com a participação do governador Ronaldo Caiado (PSD) e dos prefeitos de Itumbiara, Dione Araújo (UB), e de Bom Jesus de Goiás, Daniel Junior (PL), filho de Agrobom. O prefeito de Bom Jesus também anunciou apoio ao projeto do emedebista.