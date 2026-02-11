Após acompanhar Ronaldo Caiado em praticamente todas as suas agendas em São Paulo no início desta semana, o deputado federal Ismael Alexandrino (PSD) resume da seguinte forma a conversa do governador com o senador Vanderlan Cardoso, atual presidente do PSD em Goiás, e o presidente nacional do partido Gilberto Kassab: “Kassab deixou claro que o comando do PSD em Goiás fica com Caiado. E Caiado deixou claro que a chapa do Senado está definida com Gustavo Gayer (deputado federal pelo PL) e Gracinha (Caiado, primeira-dama).”\nIsmael não participou da reunião, mas estava na casa de Kassab enquanto ela acontecia e participou do jantar, que prosseguiu após Vanderlan deixar o local. Ele também viajou da capital paulista para Brasília ao lado do chefe do Executivo, nesta terça-feira (10).\nSegundo o parlamentar, Caiado também não abre espaço para discutir candidaturas avulsas. “Ele não vai pulverizar candidaturas ao Senado”, resume. Conforme antecipado pelo Blog da Fabiana Pulcineli, não houve acordo entre Caiado e Vanderlan, que avalia convites de outras siglas.