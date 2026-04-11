A atuação da ex-secretária de Educação Fátima Gavioli (PSD) é motivo de insatisfação entre deputados federais alinhados com a base governista. Os parlamentares apontam que a ex-auxiliar de Ronaldo Caiado (PSD), que pretende disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, estaria invadindo suas bases eleitorais.\nA queixa está relacionada com a articulação de Fátima pelo apoio dos coordenadores regionais da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) a seu projeto. Eles normalmente são indicados pelos mandatários com mais votos nos respectivos municípios.\nA coluna apurou junto a três integrantes da bancada federal que há a tentativa de uma reunião com o governador Daniel Vilela (MDB) para tratar do assunto. “Queremos ver como fica isso. Ele (Daniel) é muito sensível e todo mundo quer jogo igual. Não pode um ex-secretário indicar sucessor e depois ficar invadindo bases”, reclama um deles.