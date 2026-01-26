Deputados estaduais que tentarão novo mandato na Assembleia Legislativa advogam em seus partidos para impedir que vereadores interessados na disputa pelo mesmo cargo sejam liberados para filiação em outras siglas. O pano de fundo para o embate é a formação das chapas proporcionais.\nSem direito à janela partidária em 2026, os integrantes das Câmaras, especialmente a de Goiânia, buscam cartas de anuência para fugir dos chamados “chapões”, que devem concentrar a maioria do candidatos à reeleição, com exigência de votação muito mais alta. Esse deve ser o perfil das nominatas de siglas como União Brasil e MDB, além da federação SD-PRD.\nDo outro lado, os atuais ocupantes de cadeiras na Alego querem afastar todas as ameaças a seus projetos eleitorais e, claro, também não querem perder nomes que podem atrair uma boa quantidade de votos. Entre os potenciais atingidos pela tentativa de “bloqueio” estão figuras como os goianienses Lucas Kitão (UB) e Sargento Novandir (MDB).