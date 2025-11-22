Os deputados estaduais da base governista na Assembleia Legislativa obtiveram nesta semana a garantia de que, a exemplo de 2025, também terão direito a uma cota de emendas informais em 2026. A confirmação veio no almoço dos parlamentares com o governador Ronaldo Caiado (UB) e seu vice Daniel Vilela (MDB), na terça-feira (18).\nApesar da expectativa de aumento nos valores, a previsão é de que sejam mantidos os R$ 6 milhões. A confirmação do valor dependerá, no entanto, da adesão de Goiás ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que depende da Secretaria do Tesouro Nacional.\nA coluna tem mostrado que, apesar do otimismo em relação ao ingresso, Caiado tem adotado tom de cautela e inclusive pediu à Alego que fique atenta a alterações legislativas de última hora no fim de dezembro. A exemplo do anunciado para este ano, os valores extras serão embalados no programa Goiás em Crescimento.