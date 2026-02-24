Os deputados federais do PL goiano afirmaram à cúpula do Palácio das Esmeraldas que farão uma última tentativa de garantir uma aliança do partido com o governador Ronaldo Caiado (PSD) e seu vice, Daniel Vilela, em Goiás. Neste esforço para tentar frear o senador Wilder Morais (PL), que avança na sua pré-candidatura ao governo estadual, Daniel Agrobom, Gustavo Gayer e Magda Mofatto devem ter duas reuniões com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto.\nNesta terça-feira (24), eles esperam contar com o apoio de figuras nacionais como o senador Rogério Marinho (RN), coordenador do projeto presidencial do colega Flávio Bolsonaro (RJ), e o deputado federal Nikolas Ferreira. No dia seguinte (25), o encontro será apenas com os parlamentares.\nA coluna apurou que Agrobom e Magda pretendem levar à mesa a possibilidade de saída do PL, de maneira combinada com o apontamento daquilo que tratam como a ausência de um trabalho do diretório estadual, comandado por Wilder, para construir uma chapa proporcional competitiva. “O PL tem dificuldade de fazer deputado federal sem os dois e todo partido só sobrevive se tiver federal”, resume uma liderança a par das conversas.