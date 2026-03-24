Devido aos desdobramentos das últimas semanas, especialmente a partir do início de março, a decisão do governador Ratinho Júnior de não ser candidato a presidente da República surgiu como uma das muitas reviravoltas típicas da política. O PSD trabalhava para anunciar o nome do paranaense nesta semana, e a extensa lista dos desavisados inclui Ronaldo Caiado.\nSegundo aliados, o governador goiano já estava desacreditado da possibilidade de entrar na corrida pelo Palácio do Planalto e não soube da desistência com antecedência. O movimento desta segunda-feira (23) deixou Caiado, que analisava com seriedade quais seriam suas alternativas para 2026, muito próximo de concretizar aquilo que trata como a realização do “sonho” de encerrar a carreira política da mesma maneira que começou: como presidenciável.