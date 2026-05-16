O alívio na Prefeitura com o destravamento da pauta de seu interesse na Câmara de Goiânia é apenas momentâneo. Auxiliares do prefeito Sandro Mabel (UB) dão como certo que novos entraves virão assim que outros projetos chegarem à Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), presidida pelo oposicionista Luan Alves (MDB).\nÉ nesse cenário que o núcleo político do Paço está preparado para retomar a estratégia de acompanhar a tramitação de matérias à luz do regimento interno, elaborando, mesmo que para utilizar apenas como instrumento de pressão, novos pedidos de avocação em caso de descumprimento do prazo de 10 dias úteis para a deliberação no colegiado.\nTudo isso com o agravante de que as reformas da previdência municipal (Goianiaprev) e do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas) passam por ajustes e deverão ser encaminhadas à Câmara ainda neste semestre. “São os projetos mais polêmicos da gestão”, resume um integrante da equipe de Mabel.