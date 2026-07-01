Presidente nacional do PT, Edinho Silva, durante agenda partidária em Goiânia, no ano de 2025 (Gabriel Neves)\nUma reunião virtual de estruturação do projeto de reeleição do presidente Lula (PT), na manhã desta quarta-feira (1º), consolidou a ideia de que a postulação petista ao governo estadual segue em aberto. Durante sua fala, o presidente nacional da legenda, Edinho Silva, afirmou que o nome do ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno não conta, ao menos até o momento, com respaldo em Brasília.\nConforme apurado pela coluna, a situação foi reforçada pelos slides exibidos no encontro, que contou com a presença de dirigentes goianos de partidos do chamado campo progressista. Ao lado de Minas Gerais e Roraima, Goiás é citado como um dos três estados onde o palanque de Lula ainda está “em construção”.