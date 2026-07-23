Recém-chegado de São Paulo para comandar o marketing da campanha do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), Luiz Flávio Guimarães, conhecido como Lula Guimarães, começa a dar o tom da estratégia eleitoral tucana, indicando como uma das apostas explorar a inexperiência administrativa do governador Daniel Vilela (MDB) e tentar desvinculá-lo da imagem do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), que tem alta aprovação no estado.\n“A disputa em Goiás é entre o certo e o duvidoso. O certo é quem tem experiência de quatro mandatos de gestão administrativa. O duvidoso é quem só tem experiência legislativa e nenhuma de gestão”, diz, completando que Daniel “não é garantia de continuidade do governo Caiado”. “É uma passada de bastão para algo incerto. É um risco. Vão querer uma aventura ou um caminho seguro?”.