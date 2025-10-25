O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta sexta-feira (24) o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) contra a extração do amianto crisotila em Minaçu (Região Norte de Goiás). Cinco ministros já votaram pela inconstitucionalidade da lei goiana de 2019 que permitiu a continuidade da extração para fins de exportação, mas há divisão sobre o prazo para o encerramento das atividades.\nEm sessão virtual, o ministro Nunes Marques, que havia pedido vista em março, acompanhou o voto divergente do ministro Gilmar Mendes, que dá prazo de cinco anos. O relator, ministro Alexandre de Moraes, havia defendido o encerramento em dois anos. Já a ex-ministra Rosa Weber votou pela suspensão imediata das atividades e foi seguida pelo ministro Edson Fachin, presidente do Supremo.\nAté agora, portanto, há empate (2 a 2) entre fim imediato e cinco anos, além do meio-termo de Moraes. A votação está prevista para terminar em 3 de novembro. A ação foi protocolada em julho de 2019 pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), que aponta risco à saúde para os trabalhadores da mina e moradores das proximidades.