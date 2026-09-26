A campanha do senador Wilder Morais (PL) ao governo estadual trabalha para repetir a disputa pela Prefeitura de Goiânia em 2024, quando o bolsonarismo provocou uma onda que levou Fred Rodrigues (PL) ao segundo turno na dianteira. Os números da última pesquisa Quaest/TV Anhanguera indicam que há espaço para Wilder crescer na última semana e consolidar o segundo turno e a sua presença nele. Entretanto, o cenário atual é diferente. Há dois anos, estava em jogo a sucessão de uma gestão mal avaliada, e os candidatos competitivos representavam a mudança.\nA comparação mais plausível parece ser com 2022, quando, assim como faz agora Daniel Vilela (MDB), Ronaldo Caiado (PSD) disputou a reeleição contra dois adversários competitivos. Sua plataforma foi um governo com aprovação ascendente, e ele saiu vitorioso no primeiro turno. Pesquisa Serpes/O Popular publicada em 24 de setembro daquele ano mostrava Caiado com 62% das intenções de votos válidos. Ele evitou o segundo turno uma semana depois, mas com 51,8%. Agora, Daniel alcança 50% na projeção de votos válidos.