O prefeito Sandro Mabel (UB) avisou a interlocutores que pretende ir à primeira sessão da Câmara de Goiânia e sondou a Casa sobre a previsão de retorno das atividades em 2026 para reservar sua agenda.\nA coluna apurou que o interesse de Mabel é aproveitar a ocasião para “prestigiar e agradecer” os vereadores pela aprovação de projetos de seu interesse em 2025, fazer um balanço do seu primeiro ano de mandato e, ao mesmo tempo, renovar as promessas de uma boa relação com o Legislativo a partir do anúncio da agenda positiva que pretende intensificar neste ano.\nEste último gesto virá acompanhado de uma estratégia de “valorizar” os integrantes de sua base aliada em entregas ou anúncios em seus respectivos redutos eleitorais. Com esse combo, a expectativa é ganhar terreno na Câmara. “Hoje o prefeito tem de 24 a 25 vereadores na base e ele acha que pode ampliar isso”, resume um auxiliar.