O governador Ronaldo Caiado (PSD) convidou os deputados estaduais de sua base para um jantar na segunda-feira (23), no Palácio das Esmeraldas. O chamado para a conversa, que terá participação do vice-governador Daniel Vilela (MDB), não veio acompanhado de pauta oficial. No entanto, a expectativa dos integrantes da Assembleia Legislativa é que a formação de chapas proporcionais esteja no menu.\nO assunto, que já preocupava os parlamentares, ganhou importância ainda maior diante dos recentes movimentos da política em Goiás. O principal deles, claro, foi o anúncio da filiação de Caiado ao PSD, com repercussões na mudança de comando no União Brasil, que abriga 8 dos 41 atuais ocupantes de cadeiras na Alego.\nAlém disso, veio no sábado de carnaval o indicativo de que o PL bancará o senador Wilder Morais como candidato a governador. “Está todo mundo perdido”, resume um deputado.