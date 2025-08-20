O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) rejeitou, por unanimidade, uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral movida pelo diretório estadual do PRD que aponta fraude no cumprimento da cota de gênero de 30% na chapa formada pelo PSDB para disputar as eleições para deputado estadual em 2022.\nUm dos argumentos para tentar cassar a chapa tucana foi o de que Júnior Pinheiro teria cometido fraude ao declarar que pertence ao gênero feminino quando registrou candidatura. Durante o julgamento, finalizado na semana passada, prevaleceu o voto do desembargador Ivo Favaro. Relator do caso, ele argumentou que a Justiça Eleitoral percebeu divergência entre o registro e o cadastro eleitoral e notificou Júnior, que confirmou pertencer ao gênero feminino. “É o quanto basta para convalidar sua candidatura na cota feminina”, continuou.