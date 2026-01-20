Ex-líder de Sandro Mabel (UB) na Câmara de Goiânia, o vereador Igor Franco (MDB) afirma que apresentará um pedido de impeachment contra o prefeito na primeira sessão após o recesso parlamentar, prevista para 13 de fevereiro. O emedebista trabalha na redação do documento e coleta assinaturas por meio de um abaixo-assinado virtual, no qual cita a existência de um “abandono administrativo” e faz críticas à atuação da Prefeitura em áreas como zeladoria, educação e saúde.\n“Nossa cidade, que deveria ser um exemplo de gestão e cuidado, está tomada pelo lixo, evidenciando falhas críticas na administração dos serviços básicos”, argumenta. Ele promete incluir denúncias contra a gestão municipal na petição.\nApesar de poucas chances de seguir adiante, o novo movimento de Igor tem potencial para atrapalhar a vida de Mabel na Câmara durante a retomada dos trabalhos em 2026. Vale lembrar que o Paço Municipal tem colocado em prática estratégia de reaproximação com os vereadores.