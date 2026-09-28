O presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Cidadania), pretende apresentar uma emenda ao projeto que prevê a instituição de um ou mais fundos imobiliários na capital. Conforme apurado pela coluna, a intenção do vereador é tornar obrigatório o envio de recursos arrecadados a partir do projeto para educação, saúde e esporte.\nO argumento apresentado por Policarpo nos bastidores é o de que o objetivo é garantir que a proposta enviada pelo prefeito Sandro Mabel (UB) contemple a destinação original das áreas, uma vez que muitas delas previam equipamentos como escolas, unidades de saúde e praças. O texto enviado por Mabel à Câmara não especifica como sua gestão pretende utilizar os recursos, mas ele tem dito que a meta é cobrir o rombo na previdência do município.\nAo cobrar agilidade na tramitação da matéria, que está paralisada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o chefe do Executivo citou que a “população está gastando quase R$ 600 milhões por ano para cobrir o déficit previdenciário”.