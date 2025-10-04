A criação de emendas de comissão na Câmara de Goiânia está de fora das negociações feitas pelo Paço Municipal com vereadores para viabilizar o reenvio e garantir a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). De acordo com auxiliares do prefeito Sandro Mabel (UB) ouvidos pela coluna, o Executivo não vê problemas na inovação, mas cabe aos próprios parlamentares a decisão de como será a redistribuição dos recursos entre eles.\n“O nosso entendimento é que o município não amplia o valor de emenda impositiva. Isso não está em discussão. Na Lei Orgânica do Município tem (previsão) de 2% (da receita para o orçamento impositivo). Se eles quiserem criar, podem criar, mas vai ser redistribuição dentro do porcentual que já existe”, afirma um dos integrantes da equipe de Mabel.\nEnquanto isso, a Prefeitura sinaliza para a possibilidade de aceitar a proposta de reduzir o índice de remanejamento do orçamento do próximo ano de 50% para 25%.