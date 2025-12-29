O Ministério Público de Contas (MPC) protocolou representação no Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) em que requer fiscalização de emendas genéricas, ou sem destinação específica, dos deputados estaduais no Orçamento para 2026.\nComo informou o Giro no dia 16, os parlamentares fizeram acerto com o governo para apresentação de emendas abertas, em formato “guarda-chuva”, no projeto de lei orçamentária, em meio ao interesse de agilizar a liberação de recursos no primeiro semestre do ano eleitoral.\nNa representação, o procurador do MPC Fernando Carneiro destaca a resolução normativa recém-publicada pelo TCE-GO que reforça a determinação do Supremo Tribunal Federal de garantir transparência e rastreabilidade das emendas, com planos de trabalho detalhados e acompanhamento do “trajeto do dinheiro desde a indicação política até o benefício efetivo à sociedade”.