O terceiro encontro da base governista, que será realizado no sábado (9), em Rio Verde, tem recebido uma atenção especial do núcleo político do Palácio das Esmeraldas. Aliados do governador Daniel Vilela (MDB) e do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), que participarão do evento, falam em “mobilização intensa” nos bastidores para garantir que o ato reúna o máximo possível de lideranças e prefeitos do Sudoeste Goiano.\nA intenção é demonstrar força em uma região marcada pela presença do agronegócio, com o qual Caiado enfrentou dificuldades nos últimos anos, e onde também há uma grande influência do bolsonarismo, grupo do senador Wilder Morais (PL). “É uma região onde o PL é mais forte e tem o agro. É importante mantermos o nível dos dois primeiros encontros, ainda mais pelo porte da cidade”, resume um palaciano.