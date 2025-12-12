O núcleo político do Palácio das Esmeraldas definiu que os encontros da base governista visando as eleições estaduais serão iniciados na segunda quinzena de janeiro e seguirão, prioritariamente, até o último fim de semana de março, em data próxima à posse do vice Daniel Vilela (MDB) como governador, a partir da renúncia de Ronaldo Caiado (UB).\nSegundo aliados do emedebista ouvidos pela coluna, a intenção é aproveitar esse período para realizar eventos quinzenais em cidades que são polos regionais. Alguns motivos justificam a escolha. Um deles é criar uma mobilização política para anteceder a chegada de Daniel à chefia do Executivo. O outro é aproveitar a presença de Caiado, que já falou da intenção de participar do movimento e tende a intensificar sua agenda como pré-candidato a presidente da República após deixar o governo estadual.