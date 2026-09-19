Os candidatos majoritários da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiram ampliar a aposta na nacionalização da campanha em Goiás. O movimento mais claro nesse sentido foi inaugurado nesta sexta-feira (18) pelo ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT), que disputa o governo estadual.\nO petista iniciou seu último programa dizendo que teve de interromper o debate estadual “para dizer que o bolsonarismo está fazendo um golpe para transferir o processo eleitoral para o debate no STF (Supremo Tribunal Federal)”.\n“Nós não deixaremos usar o nosso povo. Essa cambada toda está envolvida no escândalo do Banco Master”, segue a peça, que tem seus dois minutos e 16 segundos dedicados ao tema e mostra Luis Cesar conversando diretamente com o eleitor.\nDe acordo com o jornalista Cláudio Curado, marqueteiro da campanha, a inspiração veio do deputado federal adversário Nikolas Ferreira (PL-MG), que utiliza a mesma estratégia para prender a atenção ao discurso. Cláudio também adianta que passarão a circular pílulas lembrando o envolvimento do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) com o escândalo do Master e defendendo o fim da escala 6x1.