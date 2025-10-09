Por decisão do governo estadual, 640 imóveis da CelgPar, avaliados em cerca de R$ 190 milhões, serão transferidos ao Executivo, que planeja vendê-los. A gestão ainda estuda se serão leiloados ou negociados em outro modelo, segundo o secretário- geral de Governo e presidente da CelgPar, Adriano da Rocha Lima.\nO ativo mais cobiçado é a área do antigo Clube da 90, no Setor Sul, em Goiânia, que ficou por anos em disputa judicial com a Associação Salgado de Oliveira (Universo). A área tem 44 mil metros quadrados e, desde fevereiro, quando o Tribunal de Justiça de Goiás deu decisão favorável à companhia, construtoras vêm manifestando ao governo o interesse em comprá-la. Já houve oferta de R$ 120 milhões.\nAs demais áreas são remanescentes da Celg D e da Celg GT, sendo a maioria localizada em Cachoeira Dourada. Segundo avaliações de mercado, valeriam até R$ 70 milhões. Parte dos terrenos foi invadida e há casos em que prefeituras têm interesse em construir equipamentos públicos, o que abre caminho para cessão de algumas áreas.