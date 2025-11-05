O governador Ronaldo Caiado (UB) enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que exige a implantação de Programa de Integridade pelas empresas e entidades privadas sem fins lucrativos que firmarem contratos ou “ajustes de forma colaborativa” com o governo estadual. A proposta é voltada para contratações superiores a R$ 50 milhões que tenham duração de pelo menos seis meses.\nEntre as exigências previstas estão “definição de procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidade ou infração detectada”, criação de canais abertos de denúncia e página na internet com informações detalhadas de processos licitatórios e execução de contratos.\nO texto foi elaborado em contexto de questionamentos judiciais ao modelo de contratação implementado pelo governo estadual para realizar, em pareceria com o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), obras rodoviárias bancadas com recursos do Fundeinfra.