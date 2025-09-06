O governador Ronaldo Caiado (UB) pretende enviar à Assembleia Legislativa, nos próximos dias, um projeto de lei que amplia a faixa de renda do programa Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero de um para dois salários mínimos. O presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Alexandre Baldy (PP), afirma à coluna que a alteração atende a solicitação de prefeitos, através da Associação Goiana dos Municípios (AGM) e da Federação Goiana dos Municípios (FGM).\nDe acordo com a reclamação das entidades, grande parte dos possíveis beneficiários do projeto no interior do estado tem o cadastro reprovado por não conseguir comprovar renda familiar de no máximo R$ 1.518, conforme preveem as regras atuais. “Tem cidade que reprovou 70% dos inscritos, que foi o caso de Campo Limpo. Esse pedido chegou à Agehab através da Gracinha (Caiado, primeira-dama) e vamos atender”, explica Baldy.