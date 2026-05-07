Pouco mais de um mês após deixar o Governo de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) avança na consolidação da estrutura que funcionará em prol de seus projetos para as eleições deste ano.\nEm São Paulo, onde passa boa parte do tempo que dedica à pré-campanha presidencial, ele alugou um apartamento no Jardim Paulistano, no mesmo prédio onde mora o presidente nacional de seu partido, Gilberto Kassab. À semelhança do que faz o próprio Kassab, o local foi estruturado para servir, ao mesmo tempo, como residência e espaço para conversas e reuniões políticas. O espaço já abriga também um estúdio para gravação de vídeos.\nJá em Goiânia, o ex-governador alugou um imóvel no Setor Oeste, que ainda passa por reforma, para servir como a nova sede do diretório estadual do PSD, que está oficialmente sob seu comando desde meados de março. Ainda na capital goiana, ele deve fazer uso de uma sala no Edifício Rizzo Plaza, próximo à Praça Cívica, alugado para funcionar como escritório político da ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB), que é pré-candidata ao Senado.