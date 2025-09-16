O vereador Igor Franco (MDB) vai apresentar, nesta terça-feira (16), um projeto de decreto legislativo que susta os efeitos do decreto assinado pelo prefeito Sandro Mabel (UB) em 2 de janeiro para declarar calamidade financeira em Goiânia.\nIgor, que foi retirado recentemente da liderança de Mabel na Câmara de Goiânia, aponta que a proposta derruba também atos que vieram em seguida, incluindo a prorrogação até o fim de 2025 e os respectivos referendos aprovados pela Assembleia Legislativa. Ele cita, na justificativa do texto, o posicionamento do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).\nO parlamentar ressalta que o TCM apontou que “a situação financeira do município não se molda ao quadro extremo exigido para decretação de calamidade, sendo possível promover ajustes, equilíbrio orçamentário e ajuste de despesas por meio de ferramentas de contingenciamento, corte de gastos e observância rigorosa à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)”.