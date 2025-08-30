Retirado da liderança da Prefeitura na Câmara de Goiânia após articular a criação da Comissão Especial de Inquérito do Limpa Gyn e a revogação da taxa do lixo, o vereador Igor Franco (MDB) aponta que o prefeito Sandro Mabel (UB) “pessoalizou uma situação institucional” e “tem advogado com mão de ferro” para o consórcio que realiza a coleta de resíduos sólidos na capital.\n“Hoje, toda a população de Goiânia tem visto que o Sandro tem advogado para o Limpa Gyn. Advogado com mão de ferro, cortando na perna de companheiros”, dispara. Franco diz que não tem interesse em ser oposição e defende que sua intenção é melhorar os serviços para a população. “Nós aprovamos a taxa e hoje vemos que o efeito foi totalmente revés, que o trabalho está muito inferior ao que a Comurg prestava”, avalia.\nO interesse não era negociar cargos e ampliação de espaços no Paço Municipal? “Eu tinha vários espaços e ele o tempo todo ameaçando. Ele efetivou as ameaças e não me curvei. Não tem esse negócio de querer mais espaço. Existe um corte severo e uma atuação incisiva por parte dele em prol da Limpa Gyn e eu não entendi, já não entendo por que até agora”, responde.