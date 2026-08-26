O ex-presidente do Cremego Leonardo Reis é o novo primeiro suplente de Zacharias Calil (Divulgação)\nO ex-presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego) Leonardo Reis (MDB) é o novo primeiro suplente do deputado federal Zacharias Calil (MDB) na corrida pelo Senado. O médico substitui o advogado e vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás (OAB-GO), Thales Jayme (MDB), que oficializou a sua renúncia junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nesta quarta-feira (26).\nThales deixou a suplência após divergências com Zacharias a respeito do financiamento da campanha. De acordo com o deputado federal, o advogado se recusou a fazer um aporte de R$ 2 milhões para ajudar a bancar o projeto.\nConforme apurado pela coluna, o novo suplente deve contar com a ajuda de um grupo de médicos e empresários para garantir os valores. Diante da dificuldade de arrecadar recursos para a campanha, Zacharias Calil optou por uma solução caseira e mais barata para a sua equipe de marketing.