Gustavo Gayer e Nikolas Ferreira, em evento de pré-campanha em Goiânia, sem Wilder Morais (Divulgação)\nUma das principais lideranças do bolsonarismo, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ignorou o candidato a governador de Goiás por seu partido, o senador Wilder Morais, ao listar os nomes que ele apoia no estado.\nO parlamentar mineiro abriu, no domingo (20), uma caixa de comentários para que seus seguidores no Instagram lhe enviassem os nomes de seus respectivos estados. Para cada uma das unidades da federação, Nikolas passou a apresentar uma lista com os concorrentes que contam com seu apoio.\nNo caso de Goiás, ele citou os nomes dos vereadores Sanches da Federal (PP), que busca vaga na Câmara dos Deputados, e Oséias Varão (PL), candidato ao Senado, além do deputado federal Gustavo Gayer (PL), que concorre mesmo cargo. Wilder Moraes não foi mencionado.